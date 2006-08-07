Предприятия вообще не могут покупать молоко

Украинская аграрная конфедерация считает действия правительства по установлению минимальных закупочных цен на молоко непрофессиональными и непоследовательными. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент УАК Леонид КОЗАЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «правительство подняло цену против рыночной, и зафиксировало. Этим постановлением («Об утверждении минимально допустимого уровня цен на молоко и сливки на 2006 год» от 24 июля 2006 р. №1003 - УНИАН) оно также установило нормы, при которых предприятия, которые не придерживаются зафиксированных цен на высоком уровне, будут караться путем штрафов, применением других санкций, введенных налоговой администрацией».

«Мы считаем такие действия непрофессиональными и непоследовательными. Мы имеем сегодня выводы ряда юридических компаний, которые утверждают, что такое постановление Кабинета Министров может быть отменено в судебном порядке», - сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

Л.КОЗАЧЕНКО добавил, что УАК сегодня призывает новое правительство отменить постановление «Об утверждении минимально допустимого уровня цен на молоко и сливки на 2006 год» и принять меры, которые реально дают возможность не допускать падения цены на молоко.

Л.КОЗАЧЕНКО отметил, что результатом действия постановления о минимальных ценах стало то, что только за последнюю неделю цены на молоко упали приблизительно на 12%». «Это связано с тем, что большинство предприятий молокоперерабатывающей отрасли вообще не может покупать молоко. Они закрываются, останавливаются», - сказал президент УАК. В результате, на рынке - еще большее предложение молока, а следом - последующее падение цен, уточнил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением (№1003 от 24 июля т.г.) утвердил минимально допустимый уровень цен на молоко и сливки на 2006 год. Минимально допустимый уровень цен (исходя из базисных норм на жир и белок) на молоко высшего сорта установлен в размере 1250 грн. за 1 тонну, на молоко первого сорта - 1200 грн./т, молоко второго сорта - 1000 грн./т, на сливки с 10% содержанием жира - 4 080 грн./т.