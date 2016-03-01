Тука не исключает закрытия пунктов пропуска на Луганщине
19:37, 01 марта 2016Общество
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Руководитель Луганской областной ВГА Георгий Тука прокомментировал, как могут повлиять трагические события, которые имели место сегодня на Луганщине, на функционирование пункта пересечения в пгт Станице Луганской и на строительство автомобильного КПВВ в Золотом.
Вопрос закрытия пунктов пропуска будет приниматься коллегиально с военнослужащими / Фото УНИАН
Соответствующую запись Луганская ОГА опубликовала на своей странице в Facebook.
"Я надеюсь, что сегодня вечером я буду решать этот вопрос коллегиально с военнослужащими и работниками соответствующих служб. Я не исключаю, что буду принимать решение о закрытии или не открытии пунктов пересечения", – отметил Тука.
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Напомним, сегодня, 1 марта, в Луганской области на трассе между населенными пунктами Новотошковское и Горное подорвался автомобиль с военнослужащими 80-й бригады.
Кроме того, под обстрел боевиков попала мобильная группа, в результате чего 3 военных получили ранения.
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