Тука не исключает закрытия пунктов пропуска на Луганщине

Соответствующую запись Луганская ОГА опубликовала на своей странице в Facebook.

"Я надеюсь, что сегодня вечером я буду решать этот вопрос коллегиально с военнослужащими и работниками соответствующих служб. Я не исключаю, что буду принимать решение о закрытии или не открытии пунктов пересечения", – отметил Тука.

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Напомним, сегодня, 1 марта, в Луганской области на трассе между населенными пунктами Новотошковское и Горное подорвался автомобиль с военнослужащими 80-й бригады.

Кроме того, под обстрел боевиков попала мобильная группа, в результате чего 3 военных получили ранения.