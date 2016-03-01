В Луганской области подорвался автомобиль с военными: трое погибли и двое ранены

В Луганской области на трассе между населенными пунктами Новотошковское и Горное подорвался автомобиль с военнослужащими 80-й бригады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, по предварительной информации трое военнослужащих погибли, двое - получили ранения. Читайте такжеВозле Станицы Луганской на растяжке подорвались двое мирных жителей – Тука «Сейчас выясняются обстоятельства трагического происшествия», - сообщил руководитель областной администрации Георгий Тука.

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