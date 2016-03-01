В Луганской области подорвался автомобиль с военными: трое погибли и двое ранены
14:13, 01 марта 2016Война
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В Луганской области на трассе между населенными пунктами Новотошковское и Горное подорвался автомобиль с военнослужащими 80-й бригады.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, по предварительной информации трое военнослужащих погибли, двое - получили ранения.
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«Сейчас выясняются обстоятельства трагического происшествия», - сообщил руководитель областной администрации Георгий Тука.
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