На Луганщине мобильная группа попала под обстрел боевиков, есть раненые
15:21, 01 марта 2016Война
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В зоне АТО между Трехизбенкой и Лопаскино было совершено нападение на сводную мобильную группу "Счастье".
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный журналист и волонтер Родион Шовкошитный.
"Подствольный гранатомет и стрелковое. Ранены трое сотрудников группы... Должно быть все в порядке с ребятами. Расстрелянный "Хамер" группы, на котором они передвигались, остался на месте нападения", - говорится в сообщении.
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Эту информацию подтвердил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, пишет Украинская правда.
"Они в больнице, двое легко ранены, третий - средней тяжести", - сказал Тука.
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