На Луганщине мобильная группа попала под обстрел боевиков, есть раненые

Об этом на своей странице в Facebook сообщил военный журналист и волонтер Родион Шовкошитный.

"Подствольный гранатомет и стрелковое. Ранены трое сотрудников группы... Должно быть все в порядке с ребятами. Расстрелянный "Хамер" группы, на котором они передвигались, остался на месте нападения", - говорится в сообщении.

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Эту информацию подтвердил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, пишет Украинская правда.

"Они в больнице, двое легко ранены, третий - средней тяжести", - сказал Тука.