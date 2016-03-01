СБУ озвучила масштабы предотвращенных в Украине терактов

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире одного из телеканалов, передает ВВС Украина.

По его словам, правоохранители на территории Украины пресекли деятельность 29 диверсионных групп и изъяли огромный арсенал оружия.

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