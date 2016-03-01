СБУ озвучила масштабы предотвращенных в Украине терактов
10:41, 01 марта 2016Общество
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Спецслужбы не допустили в Украине около 200 террористических актов.
СБУ предотвратила около 200 терактов / Фото УНИАН
Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире одного из телеканалов, передает ВВС Украина.
По его словам, правоохранители на территории Украины пресекли деятельность 29 диверсионных групп и изъяли огромный арсенал оружия.
Читайте такжеВ Мариуполе предотвратили теракт: СБУ изъяла реактивный пехотный огнемет "Шмель" и карты города (фото)Ранее УНИАН сообщал, что с начала проведения антитеррористической операции в Донецкой области задокументировано 399 терактов против мирного населения.
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