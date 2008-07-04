Взятка за поддельную справку о СПИДе составила 1500 гривен

22:44, 04 июля 2008
Общество
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Возбуждено уголовное дело

В Одесской области правоохранительные органы разоблачили сотрудника медицинского учреждения, который требовал и получил 1,5 тыс. грн. взятки от местного жителя за выдачу справки об исследовании крови на антитела к вирусу ВИЧ без проведения заключительного этапа исследований и постановку на учет в центре для бесплатного получения лекарств.

Как сообщили УНИАН В Департаменте связей с общественностью МВД Украины, органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

 

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