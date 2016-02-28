В оккупированном Крыму из-за аварий произошли отключения света в нескольких городах

Как сообщает издание Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу оккупационного крымского "правительства", все отключения связаны с авариями на линиях электропередач.

В частности, отключены от электричества дома по улице Юннатов в Керчи, по улице Энгельса в Судаке, а также в поселке Морское.

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Ранее администрация Джанкоя также сообщала о том, что в период с 5.00 28 февраля до 22.00 29 февраля в городе и районе будет ограничена подача электроэнергии для населения, предприятий, организаций и учреждений.

Из-за аварий на линиях электропередач об отключениях электричества предупреждают и оккупационные "власти" Севастополя. В городе из-за дефицита электроэнергии отключают, в том числе, и уличное освещение.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что якобы 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.