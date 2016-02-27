В центре Москвы в рамках Марша памяти Немцова проходит акция в поддержку Савченко (фото, видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, несколько сотен человек идут за баннером, на котором написано: «Спасите Надежду Савченко!».

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Баннер несут адвокаты Савченко Марк Фейгин и Николай Полозов, ее сестра Вера Савченко, а также большое количество проукраински настроенных жителей Москвы.

В данной колонне участники марша скандируют: «Свободу Надежде Савченко!», «Слава Украине! Героям Слава!», «37-й не пройдет!», «Донбасс — это Украина!».

Время от времени участники акции поют гимн Украины и требуют освободить украинских пленников — кроме Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Многие из активистов держат государственные флаги Украины, Грузии, а также флаг крымскотатарского народа. У многих к одежде прикреплены желто-голубые ленты.