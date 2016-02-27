Печерский суд передал "дело Ефремова" для определения подсудности в Апелляционный суд

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников.

По его словам, коллегия судей в ходе сегодняшнего заседания приняла самоотвод и решила передать производство в Апелляционный суд для определения им вопроса, какой суд сможет рассматривать это дело.

Как отметил адвокат, таким образом в Печерском районном суде Киева не осталось судей, которые бы по закону имели право браться за рассмотрение этого производства, поскольку ранее принимали участие в других процессах, связанных с указанными лицами.

Читайте такжеЭкс-глава ПР Ефремов заказал себе новый загранпаспорт, хочет покинуть Украину - активист

Как сообщал УНИАН, 18 февраля нынешнего года начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что в Генпрокуратуре считают, что суд намеренно затягивает рассмотрение дела бывшего народного депутата Украины Ефремова, который обвиняется в фальсификации голосования за “диктаторские законы” 16 января 2014 года.

Читайте такжеЕфремов в суде вспомнил о "простых людях", которые не смогли бы на его месте внести залог

Справка УНИАН. 16 января 2014 года Верховная Рада VII созыва приняла так называемые «диктаторские законы», направленные на препятствование проведению мирных акций протеста, которые на самом деле проголосовало меньшинство от необходимого количества голосов депутатов.

Правоохранители задержали экс-«регионала» Ефремова 14 февраля 2015 года в Киеве. Ему было сообщено о подозрении в фальсификации результатов голосования за «диктаторские законы».

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили.

Читайте такжеБанк арестованного экс-регионала Ефремова признали неплатежеспособным

20 октября Генеральная прокуратура Украины передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины в отношении Ефремова, Гордиенко и Стояна.

Бывший президент Украины Виктор Янукович, народный депутат VII созыва Владимир Олейник, первый заместитель председателя Верховной Рады VII созыва Игорь Калетник и другие подозреваемые в совершении этих преступлений находятся в розыске.

Читайте такжеПечерский суд отказал прокуратуре во взятии Ефремова на подписку о невыезде

30 ноября Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в избрании мер пресечения Ефремову, Стояну, Гордиенко и вернул обвинительный акт в отношении них из-за несоответствия нормам Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе судебного заседания сторона обвинения просила суд избрать подозреваемым меры пресечения в виде личного обязательства и назначить уголовное производство в отношении них к рассмотрению по существу.