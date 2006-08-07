От Говерлы до Нижнего Новгорода за три года

Корпорация "Богдан" планирует до конца 2009 года построить завод по производству автобусов в Нижнем Новгороде (Россия). Об этом сообщил президент Корпорации "Богдан" Олег СВИНАРЧУК в воскресенье во время символического установления флагов Корпорации "Богдан" и компаний, которые входят в ее состав, на наивысшей вершине Украины – Говерле (высота 2061 м).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, кроме экспорта готовой продукции, Корпорация планирует строить собственные производства за пределами Украины.

«Ежедневно набирает обороты проект Корпорации «Богдан» по строительству автобусного завода в Российской Федерации. Сейчас ведутся активные переговоры, и мы рассчитываем принять его в эксплуатацию до конца 2009 года», – сказал О.СВИНАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, Корпорация "Богдан" планирует к 2010 году увеличить объемы производства и реализации автотехники в 6,6 раза, по сравнению с 2005 годом – до 269 тыс. единиц и занять 39% автомобильного рынка Украины.

Справка УНИАН. Производство автобусов «Богдан» началось в 1999 году. Особенность конструкции автобусов «Богдан» заключается в использовании единой агрегатной базы Isuzu (Япония).