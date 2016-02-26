Ближайшего друга Кернеса могли расстрелять из автомата - СМИ
12:44, 26 февраля 2016Общество
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Убийство товарища Геннадия Кернеса Юрия Димента произошло около 9 утра.
Скриншот
По неподтвержденным данным, Димента расстреляли из автомата, однако полиция пока эти данные не комментирует, сообщает ТСН.uа.
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Напомним, сегодня на кладбище возле рынка "Барабашово" в Харькове рядом с могилой его матери застрелили лучшего друга и соратника Кернеса. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
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