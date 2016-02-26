В Харькове на кладбище убили ближайшего друга Кернеса (фото, видео)

Тело Димента лежит на спине, с руками, скрещенными на груди, головой ко входу в 3-е городское кладбище, слева от могилы матери. Об этом в Facebook написал харьковский журналист Ростислав Касьяненко.

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Кладбище №3 находится на ул. Академика Павлова, рядом с рынком «Барабашово».

#убийство #кернесУбит Юрий Димент, один из самых близких друзей Геннадия Кернеса. Полтора часа назад, подобности - по ссылке (обновляется)http://kharkov.dozor.ua/news/crime/1171379.html Опубліковано Ростиславом Касьяненком 26 лютого 2016 р.

Сейчас на месте преступления присутствуют пять автомобилей патрульной полиции, дежурит автомобиль скорой помощи. Также на кладбище подтягиваются друзья и близкие бизнесмена и журналисты.

В Интернете опубликовали видео, снятое на месте убийства Юрия Димента. Ролик появился на видеохостинге YouTube на канале "Корень в квадрате".