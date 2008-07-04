Официальное заявление УЕФА по поводу визита ее делегации в Украину

УЕФА считает, что визит ее официальной делегации в Украину был полезным и информативным.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.

В документе отмечается, что Президент и премьер-министр Украины засвидетельствовали Европейской футбольной ассоциации свою полную поддержку чемпионата Европы 2012 года по футболу и отметили, что данный турнир является приоритетным общенациональным проектом.

В УЕФА отмечают тот факт, что правительство Украины взяло обязательство сделать все возможное, чтобы создать необходимые условия для успешного проведения Евро-2012.

Кроме того, говорится в официальном заявлении, УЕФА получила многочисленные заверения от правительственных органов о сооружении стадионов, аэропортов, гостиниц и автомобильных путей.

В целом Европейская футбольная ассоциация довольна тем, что получила новую информацию от органов государственной власти Украины, которая будет проанализирована экспертами организации.