Ющенко решил посвятить 2009 год молодежи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение провести в 2009 году Год молодежи.

Об этом идет речь в указе Президента, размещенном на официальном сайте главы государства.

В соответствии с указом, такое решение принято с целью «повышение роли молодежи в перестройке демократического гражданского общества, создания надлежащих условий, для интеллектуального, культурного и физического развития молодых граждан».

Президент поручил Кабинету Министров Украины:

создать до 1 октября 2008 года организационный комитет по подготовке и проведению в 2009 году в Украине Года молодежи, утверждать персональный состав этого комитета, включив в него представителей всеукраинских молодежных общественных организаций;

разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2009 году в Украине Года молодежи;

усилить координацию работы министерств, других органов исполнительной власти, в сфере реализации государственной молодежной политики.

Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину:

решить вопрос относительно создания межведомственного совета по вопросам формирования здорового образа жизни детей и молодежи;

разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о гарантированном обеспечении молодежи первым рабочим местом;

предусматривать в проектах закона о Государственном бюджете Украины на 2009 и следующие годы увеличения ассигнований на мероприятия по реализации молодежной политики, поддержки молодежных и детских общественных организаций.