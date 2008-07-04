Ющенко решил посвятить 2009 год молодежи
Президент дал поручения Кабмину
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял решение провести в 2009 году Год молодежи.
Об этом идет речь в указе Президента, размещенном на официальном сайте главы государства.
В соответствии с указом, такое решение принято с целью «повышение роли молодежи в перестройке демократического гражданского общества, создания надлежащих условий, для интеллектуального, культурного и физического развития молодых граждан».
Президент поручил Кабинету Министров Украины:
создать до 1 октября 2008 года организационный комитет по подготовке и проведению в 2009 году в Украине Года молодежи, утверждать персональный состав этого комитета, включив в него представителей всеукраинских молодежных общественных организаций;
разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2009 году в Украине Года молодежи;
усилить координацию работы министерств, других органов исполнительной власти, в сфере реализации государственной молодежной политики.
Также В.ЮЩЕНКО поручил Кабмину:
решить вопрос относительно создания межведомственного совета по вопросам формирования здорового образа жизни детей и молодежи;
разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о гарантированном обеспечении молодежи первым рабочим местом;
предусматривать в проектах закона о Государственном бюджете Украины на 2009 и следующие годы увеличения ассигнований на мероприятия по реализации молодежной политики, поддержки молодежных и детских общественных организаций.