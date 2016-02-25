Активисты блокады Крыма заявили, что будут патрулировать районы Херсонщины вместе с полицией

Об этом рассказал глава штаба акции Ленур Ислямов, передает "Крым.Реалии".

"Это не борьба с экстремизмом и сепаратизмом, а именно борьба с грабежами, с такими элементарными вещами, как кражи личного имущества у людей. Взаимодействие с полицией в плане безопасности в этих районах, наведение порядка там. Может, полиции все-таки недостаточно в том объеме, который нужен на такой территории, поэтому мы будем помогать", – пояснил Ислямов.

По его словам, такие планы согласованы с местной полицией. Сейчас завершается обучение активистов совместно с пограничниками, а в дальнейшем будет проиходить обучение с полицейскими для организации совместного патрулирования.

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Начальник Генической полиции Андрей Лещенко подтвердил, что такое патрулирование планируется. "Такая практика существует не только в нашем районе, а и по всей Украине. Люди проявляют активную гражданскую позицию, помогают полиции в охране порядка. Мы должны это только приветствовать", – сказал Лещенко.

Он отметил, что патрулирование планируют организовать после того, как активисты пройдут процесс регистрации своего объединения и будут завершены "все юридические вопросы".

Сообщалось, что активисты из общественного формирования "Аскер" будут разделены на три отряда, которые будут дежурить на КПВВ в "Каланчаке", "Чаплинке" и "Чонгаре". Однако сроки начала совместной с пограничниками службы неизвестны.

По словам активистов, они не будут получать зарплаты, поскольку выполняют свою работу на добровольных началах. Но форму, по их словам, получили в качестве благотворительной помощи из Турции, и в дальнейшем будут рассчитывать на пожертвования.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. Крым объявили временно оккупированной территорией.