Активисты просят Порошенко остановить передачу российскому банку военного госпиталя в Днепропетровске

На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована электронная петиция с требованием остановить передачу в частную собственность Днепропетровского военного госпиталя, который в свое время отстаивал в интересах государства член президиума политсовета УКРОПа Геннадий Корбан.

«Мы, граждане Украины, подписавшие эту петицию, требуем от вас, господин президент, вмешаться и содействовать прекращению позорных действий, которые предпринимают коррумпированные представители различных ветвей власти в отношении незаконной передачи имущества и территории Днепропетровского военного госпиталя, расположенного по адресу: Украина, г. Днепропетровск, ул. Комсомольская, 63 (после переименования – ул. Старокозацкая, 63)», – сказано в тексте электронной петиции.

Активисты отметили недопустимость юридических махинаций и попыток передачи госпиталя в частную собственность.

Как известно, присвоить здания госпиталя как залоговое имущество пытается российский «ВТБ Банк». Сейчас медучреждение ежедневно принимает около двух десятков больных и раненых военных.

Поставить свою подпись под петицией можно здесь.

Общественные активисты также анонсировали проведение митинга в поддержку возвращения госпиталя в собственность Министерства обороны. Организаторы приглашают всех неравнодушных присоединиться к акции, которая пройдет 25 февраля, в 12.30, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Старокозацкая, 63.

Напомним, в феврале 2016 года Высший хозяйственный суд отменил решение о возвращении Днепропетровского военного госпиталя в государственную собственность и направил материалы дела в суды низшей инстанции.

Ранее член президиума политсовета УКРОПа Геннадий Корбан встал на защиту Днепропетровского военного госпиталя, остановив его присвоение российским «ВТБ Банком», который пытался изъять здания учреждения как залоговое имущество как раз тогда, когда в Днепропетровск начали привозить раненых в зоне АТО бойцов. Геннадий Корбан прибегнул к радикальным мерам, выставив у входа в госпиталь охрану, после чего обратился за помощью к юристам, которые и сформировали правовую позицию в суде.

В ноябре 2015 года Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 18 мая 2015 года о возвращении госпиталя в госсобственность. Речь идет о более чем 10 тыс. квадратных метров недвижимости и около 4 га земли в центре Днепропетровска, которые, по словам Геннадия Корбана, попали в собственность российского «ВТБ Банка» по цене, которая не отвечала их реальной стоимости.