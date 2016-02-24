Кернес: Харьков признали лучшим городом будущего по версии Financial Times

По версии Международной деловой газеты «Financial Times», Харьков признан победителем как лучший город будущего.

Об этом сегодня, 24 февраля, на сессии горсовета сообщил Харьковский городской голова, избранный от партии «Видродження» Геннадий Кернес.

Город Харьков награжден премией в рейтинге «Европейские города и регионы будущего 2016/2017» в категории: «Лучший крупный европейский город будущего с точки зрения инвестиционной привлекательности – эффективность инвестирования» журнала «fDi Magazine» («Прямые иностранные инвестиции») - профильного, профессионального журнала, издаваемого «Financial Times».

По словам организаторов конкурса, победа в рейтинге - это не только знак отличия и официального признания огромного инвестиционного потенциала Харькова, но и высокая оценка работы мэра города Геннадия Кернеса.

Все результаты конкурса будут официально объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 15 марта в Каннах (Франция).

Официальные результаты опубликованы 15 февраля в интернет-издании журнала и будут опубликованы 26 февраля в печатном варианте издания.