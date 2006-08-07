Майор выстрелил рядовому в затылок

В воинской части в селе Селещина Машевского района Полтавской области майор выстрелил в голову рядовому, который от раны скончался в больнице.

Об этом УНИАН сообщил прокурор Полтавского гарнизона Владимир КАЛУСЕНКО.

По его словам, происшествие произошло вечером 6 августа на складах химических боеприпасов Минобороны Украины.

«Там дежурный по части майор выстрелил из табельного пистолета в затылок рядовому. С тяжелым ранением солдата доставили в больницу райцентра, где он, не приходя в сознание, умер. Солдату оставалось служить всего полтора месяца. Сам он из Полтавы», - рассказал В.КАЛУСЕНКО.

По его словам, «майор задержан по подозрению в совершении преступления».

О причинах происшествия в прокуратуре не сообщают.

Вместе с тем, по неофициальной информации, конфликт возник из-за отказа солдата выполнить распоряжение майора выключить телевизор, который тот смотрел, вроде бы, в неположенное время.