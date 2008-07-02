Вызванный на допрос Кернес решил, что Луценко его не любит

Секретарь Харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности городского председателя Геннадий КЕРНЕС считает незаконным и неконституционным его вызов в Главное следственное управление МВД Украины (ГСУ).

Об этом идет речь в сообщении для прессы, размещенном на официальном сайте Харьковского горсовета.

В документе указывается, что Г.КЕРНЕС «еще 24 июня этого года дал объяснения следователю Главного следственного управления МВД Украины» (имеются в виду объяснения по уголовному делу о наркоторговле в Харьковской области – УНИАН).

В ответ на телеграмму о необходимости явиться 23 июня в ГСУ «к следователю КОЛЕСНИКУ», Г.КЕРНЕС заявил, что свидетель «должен допрашиваться в месте осуществления досудебного следствия, а в случае необходимости - в месте его пребывания», а местом осуществления досудебного следствия он назвал «район, где совершено преступление».

Ссылаясь на законодательство, Г.КЕРНЕС считает, что вызов его в ГСУ «именно как секретаря Харьковского городского совета совершен способом, который по своему содержанию является незаконным и неконституционным».

Также Г.КЕРНЕС обвинил министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в распространении недостоверной информации о его причастности к противоправным действиям.

«Длительное время министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО через средства массовой информации обнародовал недостоверную информацию о причастности секретаря Харьковского городского совета к противоправным действиям. При этом Ю.ЛУЦЕНКО использует недостоверную информацию лиц, заинтересованных в дискредитации меня как должностного лица представительского органа территориальной общины. На протяжении последних лет Ю.ЛУЦЕНКО публично высказывает относительно меня выражения, которые по своему содержанию доказывают не только его личную неприязнь к мне, но и попытку избавиться от лица, которое его критикует за несостоятельность навести порядок в органах внутренних дел, и в первую очередь, в рядах Харьковской милиции», – отметил Г.КЕРНЕС.

«Такие действия я расцениваю не иначе, как использование министром внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО своих служебных полномочий для расправы со мной», – заявил секретарь Харьковского горсовета.

«По делу, по которому меня вызывают в город Киев, я уже давал следователю детальные показания об известных мне обстоятельствах. В дальнейшем я готов дать показания следователю для установления объективной истины и ответить на все без исключения вопросы, которые возникнут у следствия», – цитирует Г.КЕРНЕСА сайт Харьковского горсовета.

Г.КЕРНЕС также отмечает, что препятствия для проведения его допроса “по вопросам, которые выясняются досудебным следствием”, в Харькове отсутствуют. Кроме того, он призвал следователя Главного следственного управления Украины при осуществлении досудебного следствия по уголовному делу, где он фигурирует, “придерживаться требований уголовно-процессуального законодательства”.

Как сообщал УНИАН, 1 июля группа работников харьковской милиции на протяжении нескольких часов находилась в помещении Харьковского горсовета возле кабинета Г.КЕРНЕСА, чтобы вручить ему повестку к следователю. Сам Г.КЕРНЕС, который сейчас исполняет обязанности городского председателя Харькова, а также руководитель юридического департамента горсовета заявили о незаконности действий милиции.

В то же время в заявлении Министерства внутренних дел Украины, размещенном на официальном веб-сайте ведомства, указывается, что милиция может применить принудительный привод в отношении Г.КЕРНЕСА в случае его уклонения от явки к следователю для дачи показаний по уголовному делу о наркоторговле в Харьковской области.