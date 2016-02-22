Нападавшим на российские банки во Львове "светит" до 10 лет

Об этом сообщает Главное управление полиции в Львовской области.

«По фактам поджогов трех банковских отделений проводятся досудебные расследования в уголовных процессах, открытых по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Как сообщалось, во Львове в ночь на 22 февраля неизвестные сожгли отделение «Сбербанка России» и повредили два отделения «ВТБ Банка».

В частности, в 1:10 неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение «Сбербанка России», расположенное на первом этаже здания по улице Ивана Франко, 79. Помещение полностью выгорело.

Также в 1:40 неизвестные бросили «коктейль Молотова» в окно здания отделения «ВТБ Банка» на проспекте Вячеслава Черновола, 2-Б, в результате было разбито окно и копотью повреждено помещение, куда попала смесь, которая не занялась.

Около 2:00 неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в помещение отделения «ВТБ Банка» на улице Стрыйской. Полностью выгорела одна комната помещение учреждения.

Пострадавших нет.

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