Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Прикарпатье
15:41, 21 февраля 2016Общество
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22 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется повышенная лавинная опасность.
Синоптики предупредили об опасности лавин / Фото УНИАН
В высокогорье Прикарпатья существует опасность схода лавин.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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«22 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется повышенная лавинная опасность», - говорится в сообщении.
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