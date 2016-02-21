Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Прикарпатье

15:41, 21 февраля 2016
Общество
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22 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется повышенная лавинная опасность.

Синоптики предупредили об опасности лавин / Фото УНИАН

В высокогорье Прикарпатья существует опасность схода лавин.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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«22 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется повышенная лавинная опасность», - говорится в сообщении.

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