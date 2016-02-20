Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно майдановцу Орленко (фото)

Как сообщает официальное интернет-представительство президента Украины, награду из рук главы государства получила вдова погибшего активиста Галина Орленко во время встречи президента с семьями Героев Небесной Сотни.

«Виктор Орленко получил огнестрельное ранение в голову 18 февраля 2014 года возле Дома профсоюзов и более года находился в тяжелом состоянии в больнице. 3 июня 2015 года 54-летний майдановец скончался», - говорится в сообщении.

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«Сегодня хотел бы вернуть долг еще одному Герою Небесной Сотни Виктору Орленко», - сказал президент, передавая государственную награду. Высокое звание присвоено Герою за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание принципов демократии и прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу во время Революции Достоинства.