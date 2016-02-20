"Следствие воссоздало канву событий": Порошенко о заказчиках и исполнителях преступлений против Майдана

Следствие по делам о преступлениях против участников Революции Достоинства не просто знает заказчиков, организаторов и исполнителей, а уже имеет соответствующие доказательства.

Об этом говорится в обращении президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня Героев Небесной Сотни.

«На днях получил отчет от правоохранительных органов по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства. Вокруг этой темы происходит очень много информационных спекуляций. Постоянно раздаются эмоциональные и голословные заявления, авторы которых жаждут не наказания виновных, а политических дивидендов на трагической, болезненной теме», - говорится в обращении.

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«Описывать работу следователей в возвышенных степенях не собираюсь. Но они работают, и особенно много сделали именно за последний год», - отметил он.

«Следствие воссоздало канву событий. Оно не просто знает заказчиков, организаторов и исполнителей, а уже имеет соответствующие доказательства. Оно установило роль и место каждого в преступном сговоре, результатом которого и стало массовое истребление людей. И даже распиленное оружие, из которого убивали, найдено и восстанавливаются его серийные номера», - подчеркнул президент.