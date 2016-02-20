Активисты перекрыли Майдан портретами Небесной Сотни (фоторепортаж)
15:23, 20 февраля 2016Общество
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В Киеве с обеих сторон Майдана Незалежности активисты вышли на проезжую часть, движение транспорта перекрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся почтить память Героев Небесной Сотни в центре столицы, на проезжей части Крещатика расставили информационные баннеры с фотографиями погибших участников Революции Достоинства и выкрикивают лозунг "Банду геть!".
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Возле стелы Независимости выступают активисты. Люди читают стихи политического содержания и о героях Майдана.
В то же время люди продолжают прибывать на Аллею Героев Небесной Сотни для возложения цветов.
"Сегодня мы остаемся на Майдане, ставим палатки и баррикады! Мы продолжаем Революцию Достоинства и будем доводить ее до конца!" - написал на своей странице в Facebook активист Игорь Громов.
Также он призывает нести дрова, продукты и деньги.
Прошу репост!Сьогодні ми залишаємося на Майдані, ставимо палатки та барикади! Ми продовжуємо Революцію Гідності та буд...Опубликовано Gromov Igor 20 февраля 2016 г.
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