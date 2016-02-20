Активисты перекрыли Майдан портретами Небесной Сотни (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, люди, собравшиеся почтить память Героев Небесной Сотни в центре столицы, на проезжей части Крещатика расставили информационные баннеры с фотографиями погибших участников Революции Достоинства и выкрикивают лозунг "Банду геть!".

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Возле стелы Независимости выступают активисты. Люди читают стихи политического содержания и о героях Майдана.

В то же время люди продолжают прибывать на Аллею Героев Небесной Сотни для возложения цветов.

"Сегодня мы остаемся на Майдане, ставим палатки и баррикады! Мы продолжаем Революцию Достоинства и будем доводить ее до конца!" - написал на своей странице в Facebook активист Игорь Громов.

Также он призывает нести дрова, продукты и деньги.