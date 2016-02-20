Президент на встрече с семьями Героев Небесной Сотни: "Никто не избежит ответственности"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о неотвратимости наказания за преступления против Майдана.

Об этом он заявил на встрече с семьями Героев Небесной Сотни, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что по его представлению Верховная Рада должна принять специальный закон о заочном правосудии. Сейчас его можно начать только против лиц, которые объявлены в международный розыск Интерполом.

«Это не может быть предохранителем того, чтобы преступники скрывались в России. Даже если Интерпол не объявил Якименко, Захарченко, мы начинаем процедуру суда, доказательства собраны, и обвинительный приговор должен быть принят, потому что не только командиры «Беркута», командиры внутренних войск, милиции должны нести за это ответственность, но и тот преступник, кто организовал и издал приказ о выдаче оружия», - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Читайте такжеПорошенко заявил, что не допустит остановки расследования преступлений времен Майдана

Президент также добавил, что под его особым вниманием находится наказание судей, которые выносили незаконные приговоры против автомайдановцев, способствовали пыткам Героев, которые задерживались милицией».

«Никто не избежит ответственности. И это делается не из чувства мести, а мы это делаем для того, чтобы никогда больше в Украине против собственного народа силовики не подняли оружие, чтобы это было мощной прививкой, чтобы Украина навсегда осталась демократическим государством», — подчеркнул глава государства.