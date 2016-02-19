Президент подписал закон об усилении социальной защиты членов семей погибших героев АТО и Небесной Сотни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон был принят Верховной Радой 2 февраля.

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Закон направлен на социальную поддержку членов семей лиц, которые погибли или умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время участия в антитеррористической операции, обеспечения ее проведения, в том числе волонтеров и добровольцев, и во время участия в Революции Достоинства.

Законом предоставляетсяправо соответствующим категориям лиц на льготы, в частности, бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей, 50-процентная скидка на оплату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах предусмотренных законодательством норм, независимо от совокупного дохода семьи.