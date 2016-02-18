Суд выпустил из-под ареста четвертого участника драки на Драгобрате

Об этом сообщает Мукачево.нет.

Таким образом, ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения удовлетворено.

Сразу после зачтения постановления в зал суда привели следующего бойца - с позывным "Хорват".

Это уже четвертый боец "Правого сектора" которого выпустили из-под стражи в рамках дела о драке на Драгобрате.

Перед этим на поруки нардепов выпустили Сергея Тищенко ("Нацика") и Антона Окорокова ("Беса"). А за Василия Василинюка ("Цвика") был внесен залог в 55 тысяч гривен.

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Как сообщал УНИАН, 10 января в ходе конфликта на туристической базе на Драгобрате полиция задержала пятерых вооруженных мужчин, которые позиционировали себя как бойцы "Правого сектора".

По данным правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники пришли в ресторан и потребовали приготовить им еду уже после закрытия заведения. В ответ на отказ со стороны администрации данные лица применили физическое насилие, причинив телесные повреждения повару и охраннику.

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Суд арестовал 5 задержанных на два месяца без права внесения залога.

По данным полиции, против 5 задержанных за драку на Закарпатье открыто 9 уголовных производств, в частности, о совершении хулиганства, разбоя, покушения на незаконное завладение транспортным средством, похищении человека и незаконном обращение с оружием - выяснилось, что эти лица причастны к преступлениям, совершенным ранее во Львовской и Ивано-Франковской областях.