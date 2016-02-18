Госкино запретило демонстрацию сериала "Мастер и Маргарита" с Безруковым
В Украине анулировали прокатные удостоверения и отменили государственную регистрацию 21 фильму с участием Сергея Безрукова, Федора Бондарчука, Йосифа Пригожина и Олега Газманова.
Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, передает "112 Украина".
Список запрещенных фильмов:
1. “В июне 41-го”, реж. Франскевич-Лайе А.;
2. “9 месяцев”, реж. Гігієнішвілі Р.;
3. “Высоцкий. Спасибо, что живой”, реж. Буслов П.;
4. “Джентельмены, удачи!”,реж. Баранов А., Киселев Д.;
5. “Дублер”, реж. Абизов Е.;
6. “Елки 2”, реж. Киселев Д.;
7. “Кухня”, реж. Дьяченко Д., Крижовніков Ж.;
8. “Мама, не горюй !”, реж. Пежемский М.;
9. “Мастер и Маргарита”, реж. Бортко В.;
10. “Молодежка (2-15 серии)”, Арланов С.;
11. “Молодежка” (16-21 серии), Арланов С.;
12. “Молодежка” (22-41 серии), Арланов С.;
13. “Обитаемый остров. Схватка.”, Реж. Бондарчук Ф. ;
14. “Обитаемый остров. Фильм 1.”, реж. Бондарчук Ф.;
15. “Про Федота Стрельца, удалого молодца”, Стеблянко Л.;
16. “Свадьба по обмену”, Грачев Д.;
17. “Свои”, реж. Месхієв Д.;
18. “Сталинград”, Бондарчук Ф.;
19. “Таксистка 4”, реж. Музальова Т.;
20. “Черная комната”, реж. Бабицкий О., Гольдин Ю.;
21. “Я остаюсь”, реж. Оганесян К.
Всего на сегодня Госкино запретило уже 423 российских фильма.
Кроме того, Кабмин увеличил плату за выдачу Госкино прокатных удостоверений на все фильмы в 5 раз - до 150-850 грн.
Читайте такжеОт НАБУ требуют проверить главу Госкино Ильенко на коррупционные связи
Как сообщал УНИАН, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, обнародованный Министерством культуры, вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и ряд других.
Читайте такжеТкаченко: Поддержка кинематографии без квотирования телепродукта может привести к сотрудничеству исключительно с россиянами
В августе 2014 года пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию сообщала, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино будет просматривать все российские фильмы, телесериалы и мини-сериалы и принимать решение относительно выдачи им прокатных удостоверений.