Госкино запретило демонстрацию сериала "Мастер и Маргарита" с Безруковым

Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко, передает "112 Украина".

Список запрещенных фильмов:

1. “В июне 41-го”, реж. Франскевич-Лайе А.;

2. “9 месяцев”, реж. Гігієнішвілі Р.;

3. “Высоцкий. Спасибо, что живой”, реж. Буслов П.;

4. “Джентельмены, удачи!”,реж. Баранов А., Киселев Д.;

5. “Дублер”, реж. Абизов Е.;

6. “Елки 2”, реж. Киселев Д.;

7. “Кухня”, реж. Дьяченко Д., Крижовніков Ж.;

8. “Мама, не горюй !”, реж. Пежемский М.;

9. “Мастер и Маргарита”, реж. Бортко В.;

10. “Молодежка (2-15 серии)”, Арланов С.;

11. “Молодежка” (16-21 серии), Арланов С.;

12. “Молодежка” (22-41 серии), Арланов С.;

13. “Обитаемый остров. Схватка.”, Реж. Бондарчук Ф. ;

14. “Обитаемый остров. Фильм 1.”, реж. Бондарчук Ф.;

15. “Про Федота Стрельца, удалого молодца”, Стеблянко Л.;

16. “Свадьба по обмену”, Грачев Д.;

17. “Свои”, реж. Месхієв Д.;

18. “Сталинград”, Бондарчук Ф.;

19. “Таксистка 4”, реж. Музальова Т.;

20. “Черная комната”, реж. Бабицкий О., Гольдин Ю.;

21. “Я остаюсь”, реж. Оганесян К.

Всего на сегодня Госкино запретило уже 423 российских фильма.

Кроме того, Кабмин увеличил плату за выдачу Госкино прокатных удостоверений на все фильмы в 5 раз - до 150-850 грн.

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Как сообщал УНИАН, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, обнародованный Министерством культуры, вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Никита Михалков, Владимир Кучеренко, Егор Холмогоров, Михаил Хазин и ряд других.

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В августе 2014 года пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию сообщала, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино будет просматривать все российские фильмы, телесериалы и мини-сериалы и принимать решение относительно выдачи им прокатных удостоверений.