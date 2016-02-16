Украина названа главным "пиратом" в мире

Об этом эксперты сообщили в своем ежегодном отчете.

«Проблема слабой защиты авторских прав в Украине существует уже давно, но в течение последних нескольких лет ситуация существенно ухудшилась. Защита прав интеллектуальной собственности в Украине является первоочередной задачей, поскольку страна экспортирует пиратскую продукцию, особенно цифрового формата, на европейский рынок и в другие страны», - говорится в сообщении.

Согласно отчету, в меньшем объеме авторские права нарушают Чили, Китай (КНР), Индия, Индонезия, Российская Федерация, Таиланд, Вьетнам. Эксперты внесли нарушителей в список «приоритетного наблюдения», тем самым отметив, что ситуация в этих странах требует постоянного мониторинга и контроля. Также в дополнительной защите, по данным ассоциации, нуждаются Бразилия, Канада, Колумбия, Мексика, Швейцария, Тайвань и Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно данным международных экспертов, авторские права в Украине нарушаются систематически, и это нарушение может повлечь за собой целый ряд административных и финансовый санкций – вплоть до введения дополнительных пошлин на украинский экспорт и упразднения программ технической помощи нашей стране.

«Украина стала убежищем для преступных синдикатов, участвующих в авторском пиратстве», - сообщает ассоциация.

В отчете сказано, что украинское правительство на основе американских рекомендаций еще в 2010 году разработало «План действий» для борьбы с проблемой цифрового пиратства, но методика так не была реализована.

С целью защиты информационных прав ассоциация рекомендует Украине провести ряд реформ и ввести уголовное преследование для нарушителей закона.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября 2015 года Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об авторском праве в сети интернет №3353, согласно которому владелец сайта или поставщик услуг хостинга, нарушивший правила размещения на своем сайте "пиратской" информации, должен будет уплатить штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан. В то же время Интернет ассоциация в Украине заявила, что данный законопроект не соответствует международным стандартам и содержит угрозы для свободы слова и развития интернета в Украине.

В мае 2013 года Торговое представительство США (USTR) в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности.