Яхту сына Януковича заметили у берегов Турции (видео)

Яхта BANDIDO принадлежит сыну одиозного экс-политика - Саше "Стоматологу" - и была сделана по спецзаказу и приобретена им за почти 6 миллионов евро, передают "Гроші".

Раньше, во времена, когда Янукович и Ко были при власти, плавсредство находилось в Балаклаве, где никогда не отчитывалось о выходе из бухты, нарушая все общепринятые правила мореходства.

Однако более полугода назад яхта исчезла из геолокационных радаров. Позже журналистам удалось найти BANDIDO, но уже не в Крыму, а у берегов Турции в Фетхие - одном из популярных курортов Эгейского моря.

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Более того, "сокровище" Януковича отдали в чартер. То есть теперь каждый желающий богач может арендовать лодку, поскольку места ее дислокации и цена за аренду указаны на интернет-сайте. Международные чартерные компании предлагают забронировать круиз на президентской яхте. Лишь за 9 тысяч евро в день или же за 40 тысяч на неделю любой толстосум может арендовать BANDIDO.

Однако удивительным остается тот факт, что, зная место расположения яхты Януковича, прокуратура не спешит накладывать на нее арест. Несмотря на хитрую схему приобретения яхты – через оффшор в Панаме - для спецслужб найти настоящих владельцев вполне реально.

Однако в едином государственном реестре судебных решений никаких постановлений относительно яхты BANDIDO нет. "То, что сейчас собственность Януковича спокойно катается еще и под украинским флагом в международных водах - это безответственность генпрокуратуры, которая должна была попросить своих партнеров за рубежом арестовать эту яхту", - пояснил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.