В Коростене откроют памятник княгине Ольге

24 июля, на День святой Ольги, в городе Коростене Житомирской области откроют памятник княгине Ольге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Коростенского горсовета.

"В честь 1020-летия принятия христианства на Руси в Коростене в городском парке культуры и отдыха им. Н.Островского над “Купальней княгини Ольги” на одном из валунов монтируется скульптура равноапостольной княгини Ольги, которая одной из первых на Руси приняла православие", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что высота памятника – около трех метров, его авторами являются местные скульпторы Игорь и Вадим ЗАРИЧНЫЕ.

Новый памятник будет иметь вид скульптуры княгини Ольги, лицо которой повернуто к центру Коростеня, а в левой руке княгиня держит лилию – символ царского благородства и чистоты.

В 946 году после гибели мужа, князя Игоря, Ольга вышла с войском в поход на древлян. Согласно “Повести временных лет” после безуспешной осады Коростеня Ольга сожгла город с помощью птиц, к лапам которых велела привязать зажженную солому. Часть защитников Искоростеня (Коростеня) были перебиты, остальные покорились.