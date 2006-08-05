Женщина бросила в колодец двухлетнего мальчика
15:08, 05 августа 2006Общество
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из-за неприязни к его родителям
В одном из поселков Литинского района Винницкой области в колодце найден мертвым двухлетний мальчик.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя жительница того же поселка. Предварительно установлено, что она на почве неприязненных отношений к родителям мальчика бросила ребенка в колодец.
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