Кто знает особенности слобожанского костюма?

27 июня в Луганске состоялся семинар мастеров декоративно-прикладного искусства «История и особенности слобожанского костюма».

Как передает корреспондент УНИАН, в семинаре приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства области, работники краеведческих музеев региона, представители общественности.

Семинар проводился с целью повышения квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства, пропаганды и возрождения народного творчества.

В рамках мероприятия состоялась театрализованная демонстрация слобожанских и стилизованных украинских костюмов, изготовленных мастерицами Луганской области. При этом впервые в экспозиции Новоайдарского краеведческого музея был представлен свадебный слобожанский костюм ХIХ столетия.

Семинар был организован управлением культуры и туризма Луганской областной государственной администрации и Луганским областным центром народного творчества.