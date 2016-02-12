Журналисты выяснили, как "Рошен" получил землю для новой фабрики под Киевом вне конкурса

На окраинах Борисполя под Киевом для строительства новой фабрики и мельницы ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" необходимо около 20 гектаров, и эту территорию корпорация получила на не совсем прозрачных условиях. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

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После того, как подразделение "Рошен" – "Бисквитный комплекс "Рошен" – 6 июля 2015 года обратился в Бориспольский горсовет, аукцион не проводился. Восьмого сентября городская власть предоставила несколько участков в аренду коммунальному предприятию "Производственное управление коммунального хозяйства", воспользовавшись нормой, что для предоставления участков коммунальщикам аукцион не нужен.

Впоследствии журналисты программы получили документ, который подтвердил, что именно так и произошло. Между коммунальным предприятием и ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" был подписан договор субаренды участка площадью 7,5 гектара. Таким образом, 7,5 гектара из необходимых 20 корпорация "Рошен" уже получила на внеконкурсных условиях.

Директор "Бисквитного комплекса" Константин Пивень говорит о том, что эта схема вполне законна: "Один из предложенных вариантов был город Борисполь и по такой схеме. Потому что она не является противозаконной, это раз. Это абсолютно законная схема. Во-вторых, она была поддержана депутатами города Борисполь".

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По словам юриста Богдана Боровика, которого цитирует издание, "они могут утверждать, что формально они придерживались каких-то требований. Но это не совсем правда. Потому что на самом деле мы понимаем, что они заключили формально две сделки – аренду, а затем – субаренду, но они на самом деле хотели заключить с самого начала аренду".

Кроме того, юрист пояснил, что подразделение "Рошен" после строительства бисквитного комплекса будет иметь преимущество, если решит получить эту землю в собственность.

Насчет обещаний, которые директор "Бисквитного комплекса "Рошен" давал, договариваясь о соглашении, выполнены были не все.

К примеру, фирма действительно была перерегистрирована в Борисполе, чтобы налоги оставались там, а не в Киеве.

Однако, отмечает издание, в 2015 году Константин Пивень обещал, что работать на фабрике будут жители Борисполя. А уже 25 января 2016 года он заявил о конкурсном отборе на должности из числа претендентов из разных городов.

Кроме того, в сентябре речь шла о 130 миллионах паевого взноса компании в бюджет города. "Мы готовы инвестировать в инфраструктуру столько денег, сколько потребуется, в разумных пределах", – говорил директор "Бисквитного комплекса "Рошен" Константин Пивень. Теперь же речь идет всего о 30 миллионах.