"Рошен" Порошенко хочет получить землю под новую фабрику в Борисполе в обход аукциона

Как отмечается в расследовании программы "Схемы", Бориспольский городской совет 8 сентября согласовал выделение земли под новую фабрику по схеме, которая позволит избежать проведения земельного аукциона, как того требует Земельный кодекс.

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В начале июля этого года директор ООО "Логистический центр "Кондитер" (теперь – ООО "Бисквитный комплекс "Рошен", конечный бенефициарный владелец – Петр Порошенко) обратился к мэру Борисполя Анатолию Федорчуку с просьбой "рассмотреть вопрос о наличии земельного участка для размещения на ней бисквитного комплекса".

14 июля Бориспольский горсовет принял решение о предоставлении разрешения на отвод земельного участка площадью 20 гектаров коммунальному предприятию "Производственное управление коммунального хозяйства" на улице Привокзальной. 8 сентября горсовет передал в аренду несколько участков на Привокзальной этому коммунальному предприятию.

На сессии Бориспольского горсовета присутствовал директор ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" Константин Пивень, который рассказал о намерении "Рошен" взять эти участки в субаренду для строительства бисквитного комплекса.

"Возможно, можем и купить землю, однако я действую в соответствии с рекомендациями, которые получил от нашего юридического отдела", – отметил Константин Пивень.

Общественные активисты и оппозиционные депутаты заявили, что такую схему предложил мэр города Анатолий Федорчук, чтобы "Рошен" избежал проведения аукциона, который предусматривает 124 статья Земельного кодекса: "Передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется по результатам проведения земельных торгов".

Зато сам городской голова отметил, что предложил такой подход, потому что "боялся потерять такой шанс".

Директор ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" Константин Пивень отказался ответить журналистам, почему "Рошен" не пошел на открытый аукцион, а хочет взять участок в субаренду и посоветовал обращаться в пресс-службы "Рошен". Журналисты обратились с просьбой о комментарий к президенту Петра Порошенко, а также в центральный офис корпорации "Рошен", но пока ответ не получили.