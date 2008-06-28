Яценюк сомневается, что ВР примет Налоговый кодекс
02:55, 28 июня 2008Общество
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Во всяком случае, в нынешней редакции
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сомневается в принятии той редакции Налогового кодекса, которая предложена народными депутатами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил в интервью журналистам.
«Я сомневаюсь в том, что Налоговый кодекс в той редакции, в которой он предложен народными депутатами, пройдет», - сказал он.
Председатель ВР отметил, что Налоговый кодекс должен вносить Кабинет министров с тем, чтобы он ко второму чтению дорабатывался народными депутатами.
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