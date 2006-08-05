Продолжается X Международный фестиваль пива

В Берлине проходит 10-й международный фестиваль пива, в котором участвуют 80 стран.

Западноафриканское пиво "Джу-Джу" с выраженным вкусом манго - лишь один из сортов янтарного напитка, впервые предлагаемого на открывшемся в Берлине международном фестивале пива. Проводимый уже в 10-й раз, он считается крупнейшим в мире мероприятием такого рода и продлится до 6 августа, передан ИТАР-ТАСС.

В нынешнем году фестиваль собрал рекордное число участников. Свою продукцию предлагают свыше 250 пивоварен из 80 стран. Продегустировать можно более 1750 сортов ячменного напитка, в том числе экзотические.