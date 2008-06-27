В Газпроме пугают Украину ценой на газ выше $400

Украина с 2009 года будет покупать газ по цене, близкой к среднеевропейской, заявил заместитель председателя Совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер. «Есть понимание того, что с 1 января 2009 года поставки газа на Украину будут вестись на рыночных принципах. Надо быть реалистами - цена на газ для Украины с 1 января 2009 года будет близка к среднеевропейской», - сказал он. По словам Миллера, «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой контракта.

Цена на газ для Украины превысит $400, сообщил сегодня заместитель председателя Совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, пишет Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«В случае, если договоренности со Среднеазиатскими странами будут достигнуты о покупке газа на основании среднеевропейских цен, то цена на газ для Украины будет более $400», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в Москве состоится встреча сопредседателей Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии – премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы правительства России Владимира ПУТИНА.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заяивл 26 июня, что Ю.ТИМОШЕНКО получила директивы на газовые переговоры с Россией, в которых подчеркивается, что цена на газ должна быть согласована до 15 сентября.