Украина отправит в Конго 250 миротворцев
В Минобороны отметили, что все эти военные имеют опыт участия в АТО.
На Львовщине на базе бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ состоялись мероприятия по случаю отправки военнослужащих очередной ротации вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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В течение года около 250 украинских миротворцев будут выполнять задания в африканской стране.
В течение трех недель военнослужащие успешно прошли боевое слаживание на Херсонщине. Кроме общевойсковых дисциплин армейцы сдали тесты по английскому языку и прошли тренировки по специальной подготовке.
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