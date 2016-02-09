Украина отправит в Конго 250 миротворцев

На Львовщине на базе бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ состоялись мероприятия по случаю отправки военнослужащих очередной ротации вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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В течение года около 250 украинских миротворцев будут выполнять задания в африканской стране.

В течение трех недель военнослужащие успешно прошли боевое слаживание на Херсонщине. Кроме общевойсковых дисциплин армейцы сдали тесты по английскому языку и прошли тренировки по специальной подготовке.

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