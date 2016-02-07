На Донетчине за время АТО жертвами боевых действий стали 49 детей - полиция

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

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Кроме того, по данным полиции, в результате террористической агрессии из 1 тыс. 198 общеобразовательных учреждений на подконтрольной Украине территории сейчас осталось 542 школы, где обучаются 155 тысяч детей. Остальные находятся во временно оккупированных районах.

Из-за постоянных обстрелов и разрушений в прифронтовых районах на первой линии огня в области закрыли 13 школ.