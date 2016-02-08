Лидер полка "Азов" Билецкий попал в ДТП - СМИ
21:04, 08 февраля 2016Общество
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Депутат Верховной Рады, куратор полка "Азов" Андрей Билецкий попал в дорожно-транспортное происшествие вблизи Днепропетровска.
Билецкий сегодня попал в ДТП / Фото УНИАН
Машина, в которой он ехал, два раза перевернулась, сообщил LB.ua источник, пожелавший остаться неизвестным.
Впрочем, Билецкий серьезно не пострадал.
Обстоятельства ДТП до конца неясны, причиной могла стать скользкая дорога.
Читайте такжеСМИ: в Мариуполе попала в ДТП скорая с раненными бойцами "Азова" (фото)Напомним, 17 января в Одессе в результате ДТП погиб известный нейрохирург Владислав Комаров, служивший добровольцем в зоне проведения антитеррористической операции.
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