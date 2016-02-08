Медстраховка должна стать обязательной для военных-контрактников – нардеп

Об этом сообщила у себя на странице в Facebook народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"Это должно включать средства обязательного медицинского страхования за счет государства, что позволяет получать медицинское обслуживание и лечение в случае ранения на более высоком уровне по стандартам стран НАТО", – отметила парламентарий.

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Она привела в качестве примера контрактную армию в странах ЕС и США: "Так, например, в Италии военнослужащих страхуют на сумму от $120 тысяч, в Швеции – от $100 тысяч. В США жизнь и здоровье военнослужащего, находящегося в зоне боевых действий, страхуется на сумму $150 тысяч. Но существует возможность отказаться от страховки и получать на $10 больше ежемесячного оклада. У военнослужащего до 35 лет существует также возможность доплачивать собственные средства и увеличить сумму покрытия страховки до $1-3 млн. В общем, в США существует 8 национальных программ страховой защиты военнослужащих. Их реализацией занимается около 100 частных страховых компаний", – написала Фриз.

Депутат убеждена в необходимости постепенного внедрения поливариативной страховой системы для военнослужащих, что позволит не только повысить их уровень защиты и обслуживания, но и предоставить личный выбор пакетов и программ страхования.

"Медицинская страховка должна стать обязательным условием прохождения службы по контракту, которую предлагает государство. В ближайшее время намерена предложить пилотный проект по обязательному страхованию на базе одного из родов войск. Выбор страховых компаний должен быть прозрачным, открытым, с жесткими механизмами санкций за невыполнение обязательств", – подчеркнула Фриз.