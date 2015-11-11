Порошенко назвал один из главных приоритетов в финансировании обороны Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал повышение зарплат военнослужащих одним из главных приоритетов в финансировании обороны страны в 2015 году.

Об этом глава государства сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном вопросу финансирования сектора обороны и безопасности в следующем году.

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Порошенко напомнил, что в Стратегии национальной безопасности финансирование потребностей безопасности и обороны определены на уровне не менее 5% ВВП. Согласно Военной доктрине, непосредственно на оборону должно тратиться не менее 3% ВВП.

Президент назвал одним из главных приоритетов повышение зарплат военнослужащих, в первую очередь тех, кто идет на контрактную службу.

«Мы видим, что в условиях необходимости проведения демобилизации значительная часть может быть привлечена в ряды Вооруженных Сил на контрактной основе», – сказал глава государства.

«Также приоритетами в финансировании признаны проведение интенсивной боевой подготовки, реализация государственного оборонного заказа, расширение способности разведывательных органов, усиление контрразведывательной защиты, борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью, обустройство и обеспечение защиты государственной границы Украины, модернизация морской охраны», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Порошенко отметил, что уже удалось значительно повысить эффективность использования средств, в частности, благодаря деятельности волонтерского десанта в Министерстве обороны, созданию офиса реформ, перехода на электронные торги, увольнению ряда чиновников по подозрению в коррупции.

По словам президента, запланированные расходы на оборону исходят из относительно оптимистического прогноза развития ситуации на Востоке.

«Как минимум из того, что перемирие продлится, а активных боевых действий не будет, и мы сможем завершить восстановление боеспособности армии, которая была разрушена в предшествующие годы. Но в случае существенного обострения мы должны быть готовы к тому, что эти расходы придется увеличивать», – сказал верховный главнокомандующий ВСУ.

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Президент особо обратил внимание на тот факт, что наши затраты на оборону минимум в 20 раз ниже, чем аналогичные расходы России.

«Но и при такой вопиющей разнице Вооруженные Силы Украины обеспечили и будут обеспечивать надлежащую оборону страны», – заверил глава государства.

«В следующем году, как и в этом и в прошлом, мы будем комбинировать военные усилия с дипломатическими и обязательно победим. Ибо никто не может сравниться с украинцами в боевом духе, патриотизме, выучке, моральном духе. Подтверждением этому является то, что с нами – весь мир. В этой освободительной войне с нами есть правда. Потому что на нашей территории находится враг. Мы должны сделать все возможное, чтобы освободить украинскую землю. И еще раз подчеркиваю, что за эти полтора года мы подняли боеспособность Украинской армии на уровень одной из лучших на континенте», – заявил Порошенко.