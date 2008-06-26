Погода до конца июня

До конца месяца в Украине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 27 июня, только в карпатском регионе, а днем и в Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, ночью в Карпатах сильные дожди.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°; в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

28-29 июня сохранится переменная облачность. 28 июня ночью в западной половине, а днем на большей части территории Украины кратковременные дожди, грозы; 29 июня преимущественно без осадков, лишь в восточных областях, а днем местами и на крайнем юге и севере кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19-21°, 29 июня в северных и западных областях 8-13°; днем 22-27°, в южной части 28-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

30 июня - 1 июля преимущественно без осадков, только 1 июля в западных, а днем и в северных областях местами кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 13-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 16-21°, днем 28-33°.

Завтра Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

28-29 июня сохранится переменная облачность. 28 июня кратковременные дожди, грозы; 29 июня преимущественно без осадков. Температура ночью 28 июня 11-16°, 29 июня 8-13°; днем 22-27°.

30 июня - 1 июля в столице преимущественно без осадков, только днем 1 июля местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.