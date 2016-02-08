Главарь диверсантов "Востока" получил 12 лет за подрыв железнодорожного моста около Запорожья

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники спецслужбы задержали диверсантов в июле 2014 года во время проведения спецоперации.

Группа из 5 боевиков прибыла в Запорожскую область для осуществления новых террористических актов на объектах инфраструктуры региона.

Правоохранители изъяли у террористов, в частности, более 35 килограммов пластида, 24 тротиловых шашки, гранатометы, мины, гранаты и детонаторы.

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Суд признал главаря диверсантов виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 15, 113, 258-3, 263, 263-1 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет.

Материалы в отношении остальных участников группы выделены в отдельное уголовное производство. Продолжается досудебное следствие.

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