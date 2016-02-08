На Харьковщине количество погибших от гриппа увеличилось до 16 человек

В Харьковской области с начала эпидемического сезона число умерших от гриппа увеличилось до 16 человек.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Харьковской области, в течение последней недели от гриппа в области умерли 5 человек.

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По сведениям СЭС, с 1 по 7 февраля 4 летальных случая от гриппа зарегистрированы в городе Харькове и 1 случай – в Сахновщинском районе.

При этом в течение данного периода заболеваемость гриппом в области снизилась на 19,1% - до более 6,5 тыс. новых заболевших.

"На прошлой неделе снизилось на 27,7% количество обращений за медицинской помощью по сравнению с предыдущей неделей, в том числе среди детского населения на 29,1%", - добавили в СЭС.

По сведениям медиков, заболеваемость гриппом и ОРВИ в целом по Харьковской области ниже эпидемического порога на 49%, уровень эпидпорогов в городах и районах области также не превышен. Высокие уровни заболеваемости регистрировались в Барвенковском и Лозовском районах.

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С диагностической целью за 5 недель методом ПЦР обследовано 39 человек, у 8 человек выявлены положительные результаты - вирус гриппа А (Н1N1)sw и вирус гриппа А нетипичный – у 1 человека.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля в Харьковской области от гриппа с начала эпидемического периода умерли 11 человек.