В суде над Савченко начался допрос следователя СК РФ - адвокат

Об этом сообщил в Twitter адвокат летчицы Марк Фейгин.

"Началось заседание в Донецке. Прибыл следователь Маньшин на допрос в качестве свидетеля. Прямо в зал суда", – написал защитник.

По его словам, свидетеля Маньшина нельзя снимать в зале суда, он - под защитой.

Читайте такжеРоссийский суд разрешил вызвать в качестве свидетеля следователя, который фабриковал дело Савченко - адвокат

Как уточняет "Медиазона", Дмитрий Маньшин - старший следователь по особо важным делам Следственного комитета, который, как ранее рассказывала Савченко, допрашивал ее в Воронеже.

«Маньшин сделал домашнюю работу: помнит все даты с 2014. Включил солдафона: на каждый вопрос - «Не понимаю, что вы имеете в виду?», - заметил Фейгин.

Читайте такжеЗащита Савченко обнародовала перехват разговоров главарей "ЛНР" о взятии летчицы в плен (видео)

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

17 декабря 2015 г. Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 г.

1-3 февраля в российском суде продолжался допрос Савченко.