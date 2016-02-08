На Днепропетровщине на взятке задержали майора полиции (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, майор требовал деньги от местного жителя за закрытие уголовного производства о нанесении телесных повреждений.

Правоохранители задержали вымогателя при получении 10 тысяч гривень взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов противоправной деятельности злоумышленника.

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