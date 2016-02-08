На Днепропетровщине на взятке задержали майора полиции (видео)
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержала на взятке заместителя начальника следственного отдела полиции Павлограда (Днепропетровская область).
Как сообщает пресс-центр СБУ, майор требовал деньги от местного жителя за закрытие уголовного производства о нанесении телесных повреждений.
Правоохранители задержали вымогателя при получении 10 тысяч гривень взятки.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других фактов противоправной деятельности злоумышленника.
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