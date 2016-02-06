Пограничники прокомментировали заявление о фактах коррупции на админгранице с Крымом

Государственная пограничная служба Украины изучит заявление Крымской правозащитной организации относительно случаев коррупции на админгранице между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Государственная пограничная служба Украины приняла во внимание заявление Крымской правозащитной организации в отношении случаев вымогательства неправомерной выгоды за перевозку товаров от граждан, которые пересекают административную границу между Херсонской областью и временно оккупированной территорией АР Крым", - идет речь в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что по данному факту будет проведена соответствующая проверка и приняты все необходимые меры, чтобы предотвращать таким поступкам.

Напомним, сегодня Крымская правозащитная группа сообщила о коррупционных схемах на админгранице с оккупированным Крымом, связанные с запретом на поставки украинских товаров на полуостров. Так, по данным правозащитников, взятка пограничникам за вывоз вещей может составлять от 400 до 600 долларов

Как сообщал УНИАН, Украина, согласно решению правительства от 16 декабря 2015 года, с 17 января 2016 года прекратила товарооборот с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

По решению Кабинета министров, запрет не касается личных вещей граждан, которые перемещаются в ручной клади и/или сопровождаемом багаже, и социально значимых продуктов питания, перемещаемых гражданами, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 10 000 гривень и суммарный вес которых не превышает 50 килограммов на одного человека.