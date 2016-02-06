За вывоз вещей из оккупированного Крыма берут $600 – правозащитники

Запрет на поставки украинских товаров в Крым, введенный постановлением Кабинета министров Украины № 1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) из временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию» породил коррупционные схемы на админгранице с полуостровом.

Об этом заявила Крым.Реалии руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, схема незаконного взимания средств с граждан появилась в результате введенного постановлением ограничения наименований и объемов товаров и личных вещей граждан, которые разрешается перевозить из Крыма на материк и обратно.

«Это «потрясающая» коррупционная схема, которой пограничники сейчас пользуются. У нас есть уже несколько обращений от людей, которые пытались вывезти свое имущество из Крыма. По их данным, в среднем взятка за то, чтобы вывезти из Крыма свои вещи, составляет от 400 до 600 долларов», – утверждает Скрипник.

Постановление Кабмина № 1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) из временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию» было принято в конце 2015-го года и вступило в силу 15 января нынешнего года.

В соответствии с документом, на время оккупации Крыма запрещены все поставки туда, а также из Крыма на материковую Украину.

Исключениями для запрета являются только личные вещи граждан, определенные ч. 1 ст. 370 Таможенного кодекса Украины, которые перевозятся в ручной клади или сопровождающем багаже. Ограничены также наименования и объем социально значимых продуктов, перевозимых гражданами (суммарная фактурная стоимость их не должна превышать 10 тысяч гривень и не менее 50-ти килограммов на одного человека, согласно перечню). Правозащитники оспаривают документ в суде.

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Напомним, Крым аннексирован Россией с начала 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».